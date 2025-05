Il Paris FC torna in Ligue 1 dopo 46 anni: con il Psg sarà il derby più vicino d’Europa

Più vicino del derby di Dundee

Dalla prossima stagione si giocherà allo Stade Jean-Bouin, nel cuore del XVI arrondissement. E proprio lì, dietro la curva Auteuil del Parco dei Principi, si consumerà il derby più ravvicinato delle cinque grandi leghe europee. Appena 200 metri separano il centrocampo del Paris FC da quello del PSG. Meno dei 290 di Dens Park e Tannadice a Dundee, in Scozia. Più vicino non si può, a meno di condividere lo stesso stadio – come Roma e Lazio all’Olimpico, Milan e Inter a San Siro, Genoa e Samp al Ferraris. A Parigi, però, la rivalità si prepara a cambiare volto. Dimenticato per anni, schiacciato dall’ombra ingombrante del PSG, il Paris FC si prende finalmente una scena tutta sua. E non solo a parole. Jürgen Klopp, oggi uomo Red Bull, ha visitato il Charléty a gennaio, annotando tutto: la distanza tra spalti e campo, le potenzialità inespresse, i margini di crescita. Ora il salto è avvenuto. E i progetti si fanno concreti. Nel 2027, con l’uscita definitiva di Ferracci, la famiglia Arnault salirà all’85% delle quote. L’idea non è quella di un Red Bull Paris tout court, ma di un’identità propria, forte, capace di generare valore in una città che fino a oggi ha parlato solo una lingua calcistica. Il derby di Parigi – vero, vivo, urbano – è finalmente realtà. E l’impressione è che sia solo l’inizio.