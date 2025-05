Ligue 1, il Marsiglia di De Zerbi vola in Champions League ma che paura a Le Havre: scontri tra tifosi

PARIGI (FRANCIA) - L' Olympique Marsiglia passa 3-1 a Le Havre e si qualifica aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League . Nella 33esima e penultima giornata di Ligue 1 , la squadra di Roberto De Zerbi sblocca il risultato al 56' con Gouiri poi, al 64', il direttore di gara Delajod è costretto a sospendere il match. Il motivo? L' aggressione dei tifosi di casa nei confronti degli ospiti che, per evitare il peggio, si rifugiano in campo . La partita riprende dopo 30' di paura e sgomento: Soumaré segna il gol del pari dei padroni di casa che capitolano all'85' quando Greenwood fa esplodere di gioia il settore ospiti. In pieno recupero arriva anche la doppietta di Gouiri (99'). L'OM torna così nell'Europa dei grandi dopo due stagioni, a braccetto con il Monaco : la squadra di Hutter piega 2-0 il Lione e fa festa. Al ' Louis II ' decisive le reti di Minamino (62') e dell' ex Juve Zakaria (68'). Tutto aperto invece per le altre posizioni europee: Nizza e Lilla (57 punti) cadono 2-0 rispettivamente contro Rennes (doppio Kalimuendo ) e Brest (decisivi Ajorque e Doumbia ). Non fa meglio lo Strasburgo (57) : la formazione di Rosenior , a cui non basta l'acuto di Bakwa , viene battuta 2-1 sul campo dell' Angers che, grazie a questo successo, festeggia la salvezza con un turno d'anticipo (due gol di Lepaul ).

Il Psg cala il poker: travolto il Montpellier

Show del Paris Saint-Germain: la squadra di Luis Enrique, fresca di qualificazione alla finale di Champions League contro l'Inter (appuntamento sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera), interrompe l'emorragia di due ko consecutivi in campionato andando a vincere 4-1 sul campo del retrocesso Montpellier. Mattatore del match Ramos, autore di una tripletta (49', 59' su rigore e 65'). In gol, per i campioni di Francia, anche Mayulu (44'). Ai padroni di casa la rete di Coulibaly (64') serve invece solo per le statistiche.

Bagarre salvezza: vince il Saint Etienne, pari Nantes

Si infiamma sempre di più la lotta per la permanenza in Ligue 1. Il Saint Etienne penultimo vince 2-0 sul campo del Reims e lo inguaia: i 'Verts' passano con le reti di Tardieu (3') e Cardona (41') e salgono a quota 30, a -1 dal terz'ultimo posto - che vale lo spareggio interdivisionale con la terza classificata in Ligue 2 - occupato dal Le Havre e a -3 dallo Stade che resta inchiodato a 33, a pari merito con il Nantes: i gialloverdi pareggiano 1-1 con l'Auxerre. Leroux pareggia la rete di Perrin. Pari (1-1) anche tra Tolosa e Lens.