Ligue 1, il Psg vince con una doppietta di Kvara. Retrocede il Saint-Etienne

Termina la Ligue 1 . Sono state disputate tutte in contemporanea le gare valide per la trentaquattresima giornata del campionato francese. Noti quindi tutti i verdetti. Alcuni erano già certificati da tempo, come il primato del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, e la qualificazione in Champions League da parte del Marsiglia di De Zerbi e del Monaco. Nell'ultima giornata, sono arrivate le doppiette di ex Serie A come Kvaratskhelia e Rabiot, oltre a un risultato in extremis, come la salvezza del Le Havre, ottenuta grazie a un gol al 99esimo minuto in casa dello Strasburgo.

Doppiette di Kvara e Rabiot. Il Nizza vince 6-0

Nell'ultima della stagione in campionato, al Parco dei Principi il Psg vince in rimonta per 3-1 contro l'Auxerre grazie alla doppietta di Kvaratskhelia e al gol di Marquinhos. Il Marsiglia saluta il campionato vincendo per 4-2 al "Velodrome" contro il Rennes: due gol a testa per Greenwood e Rabiot. Il Monaco terzo, invece, cade per 4-0 in trasferta contro il Lens. Successo rotondissimo, per 6-0, in casa per il Nizza contro il Brest. Una doppietta di Lacazette permette al Lione di battere per 2-0 l'Angers. Successo per il Nantes in casa contro il Montpellier (3-0), tre punti anche per il Lilla, che vince per 2-1 in casa contro il Reims finalista di Coppa di Francia, relegandolo allo spareggio per non retrocedere, considerando la vittoria in extremis del Le Havre in casa dello Strasburgo (2-3) e sarà costretto allo spareggio per non retrocedere. Chi scende direttamente in Ligue2 è il Saint-Etienne, battuto 2-3 in casa dal Tolosa.

I verdetti del campionato

Il Paris Saint-Germain conquista per la quarta volta consecutiva il campionato (il tredicesimo in totale). Oltre ai parigini, ottengono la qualificazione in Champions League Marsiglia e Monaco. Il Nizza disputerà il preliminare di Champions League. Il Lilla si qualifica in Europa League, mentre per quanto riguarda l'altro posto, resta da capire se il Reims (che potrebbe retrocedere) conquisterà il pass battendo il Psg nella finale di Coppa di Francia. In caso di sconfitta, si qualificherà il Lione. Al settimo posto il Lione di Fonseca. Retrocedono direttamente Montpellier e Saint-Etienne.