Kvaratskhelia accusa un forte mal di testa prima della finale con il Reims: la scelta di Luis Enrique 

Kvaratskhelia non sta giocando la finale della Coppa di Francia tra Psg e Reims. Era stato annunciato nella formazione titolare, ma poi non si è presentato in campo dal primo minuto. Il motivo? Un forte mal di testa. L’ex Napoli sta assistendo alla partita dalla panchina (3-0 a fine primo tempo) e non sembra a rischio per la finale di Champions League contro l’Inter, in agenda tra una settimana a Monaco di Baviera. A meno di eventi clamorosi, il Psg sfiderà l’undici di Inzaghi per centrare il triplete.