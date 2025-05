Metz promosso in Ligue 1, il Reims perde lo spareggio e retrocede

Metz promosso in Ligue 1 grazie alla vittoria maturata ai tempi supplementari contro il Reims. La gara di ritorno dello spareggio salvezza finisce 3-1 per gli ospiti, dopo l'1-1 dell'andata. Al contrario di quanto accaduto in Bundesliga, sarà la terza forza della Serie B francese a completare l'organico del massimo campionato nazionale nella stagione 2025/26.