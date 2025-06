Kvaratskhelia shock: ladri nella sua casa in Costa Azzurra

ROMA - Dopo una stagione che l'ha visto mettere lo zampino sul quarto scudetto del Napoli prima di andarsene a vincere Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League con il Psg, brutta disavventura per il 24enne ex azzurro Khvitcha Kvaratskhelia che ha saltato gli impegni con la sua Georgia (risparmiato e non convocato dal ct Willy Sagnol) e negli ultimi giorni avvistato nella regione di Cannes con il connazionale e suo coetaneo Zuriko Davitashvili, centrocampista del Saint Etienne.