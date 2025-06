Congré fa chiarezza: "Nessun tentato suicidio, ma un incidente domestico"

Le voci sul tentato suicidio

Secondo quanto trapelato inizialmente, le ipotesi al vaglio della polizia erano tre: un incidente domestico, un'aggressione o un possibile tentativo di suicidio. Poche ore dopo, la procura di Montpellier, attraverso le colonne di Le Parisien, ha comunicato che si trattava di un tentato di suicidio.

Congré fa chiarezza: "Solo un incidente domestico"

Tuttavia, Congré ha voluto chiarire personalmente la situazione. In un'intervista rilasciata a L’Équipe, ha smentito categoricamente questa versione: "Grazie a tutti per i vostri calorosi messaggi degli ultimi giorni. Oggi voglio rassicurarvi e ristabilire i fatti con fermezza e precisione, per porre fine a un certo numero di false voci. Sono stato vittima di un incidente domestico, avvenuto mentre ero con la mia famiglia. Avrebbe potuto essere più grave, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze", ha dichiarato. L’ex calciatore ha poi aggiunto: "Non avrei mai immaginato che questo evento avrebbe raggiunto tali proporzioni. In primo luogo, per quanto riguarda la mia salute. In secondo luogo, per quanto riguarda i media. Questo episodio non sarà più che un lontano e brutto ricordo per me e per i miei cari".