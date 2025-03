Fonseca, e ora cosa farà il Lione? La risposta la dà il presidente Textor con un inaspettato messaggio

"Tu sei l'uomo giusto per l' Olympique Lione ". Così il presidente-proprietario del club francese, l'americano John Textor , ha annunciato attraverso il suo account Instagram di voler confermare Paulo Fonseca alla guida della squadra, nonostante la sospensione dell'ex tecnico del Milan fino alla fine di novembre in seguito al durissimo faccia a faccia con il direttore di gara di Lione-Brest 2-1.

Textor sulla sospensione di Fonseca: "Punizione chiaramente troppo severa"

Ieri, 5 marzo, Fonseca ha compiuto 52 anni. Textor gli ha fatto gli auguri, ma non solo: "Buon compleanno Paulo! Sono con te oggi, e sempre. Hai fatto un errore. le tue scuse erano sincere. E la tua punizione è chiaramente troppo severa. Sei l'uomo giusto per l'OL e noi persevereremo. Forza, OL!". Come ormai noto, Fonseca è stato sospeso mercoledì scorso. La commissione disciplinare ha deciso che non potrà accomodarsi in panchina e avvicinarsi allo spogliatoio dell'arbitro fino al 30 novembre prossimo.

Fonseca regolarmente in panchina per FCSB-Lione di Europa League

Il Lione giocherà oggi, 6 marzo, alle 18:45 a Bucarest nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il FCSB. Fonseca sarà regolarmente al suo posto dato che la sospensione non si applica, per ora, alle competizioni europee. Non potrà farlo invece domenica a Nizza. In quell'occasione seguirà la partita, valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1, dalla tribuna.