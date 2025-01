Benatia nei guai: squalifica per tre mesi. Rabiot lo difende

Brutte notizie per Mehdi Benatia : il direttore sportivo del Marsiglia è stato squalificato per tre mesi . La commissione disciplinare della Federcalcio francese ha comminato la squalifica dopo quanto successo nella partita di Coppa di Francia dello scorso 14 gennaio contro il Lilla. L'ex Roma e Juve aveva aggredito con parole pesanti il quarto uomo dopo un presunto mancato rigore in favore della sua squadra.

Benatia, il post e la difesa di Rabiot

Il dirigente ha pubblicato un post su Instagram parlando della questione: "Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno inviato così tanti messaggi. Grazie per la vostra gentilezza e il vostro incrollabile supporto. In questi momenti in cui la delusione è forte, sentire la vostra energia e fiducia è fondamentale per me. Oggi mi sento totalmente incompreso. Ho sempre affrontato il calcio con passione e rispetto, e ho sempre difeso i valori che rendono grande questo sport. Il calcio deve rimanere uno spazio di sincero impegno, dove ognuno può esprimersi senza paura. Conoscete la mia passione per l'OM e quindi la mia determinazione è più forte che mai. Sappiamo, qui a Marsiglia, cosa significa combattere, resistere e andare avanti. Continuerò a difendere la nostra mentalità e i nostri valori. Grazie a tutti". Sui social lo ha difeso anche Adrien Rabiot con una storia su Instagram: “Lottare goffamente per una causa giusta è meglio che essere il formidabile soldato dell’ingiustizia”.