De Zerbi show in conferenza: "È fastidioso, ho fumato sei sigarette e sono andato avanti"

"Mi dà fastidio è non vedere Rabiot e Greenwood tra i migliori giocatori del campionato. È fastidioso, ho fumato altre 5 o 6 sigarette e sono andato avanti ". Così Roberto De Zerbi alla vigilia di Le Havre-Marsiglia , gara valida per la trentatreesima giornata di Ligue 1 .

De Zerbi sulla mancata nomina a miglior allenatore della Ligue 1: "Non c'è gelosia"

Il tecnico dell'OM, intervenuto in conferenza stampa, è stato interpellato in merito alla cerimonia di premiazione del trofeo UNFP 2025. Sulla mancata candidatura nella cinquina relativa al premio di miglior allenatore della massimo campionato francese, di cui fanno parte Luis Enrique (PSG), Rosenior (Strasburgo), Genesio (LOSC), Hütter (Monaco) e Roy (Stade Brestois), De Zerbi ha invece commentato: "I cinque allenatori nominati sono degli ottimi allenatori! Non c'è gelosia".