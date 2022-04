"Tchouameni, non solo Real e Psg: lo vuole anche il Liverpool"

Aurelien Tchouameni potrebbe diventare uno dei nomi più caldi della prossima sessione di calciomercato. Il giocatore piacerebbe molto a Real Madrid e Psg , ma secondo quanto riporta Foot Mercato ci sarebbe anche un'altra squadra su di lui: il team in questione parrebbe essere il Liverpool . I Reds , infatti, avrebbero avviato dei contatti con l'entourage del giocatore di proprietà del Monaco . Il francese sarebbe una specifica richiesta dell'allenatore degli inglesi Jurgen Klopp , che vorrebbe un centrocampista con le sue caratteristiche e che possa sostituire Jordan Henderson e James Milner , entrambi ormai non più giovanissimi.

É entrato nel giro della Francia

Tra l'altro, anche al transalpino un'esperienza in Premier League non dispiacerebbe. In questa stagione, Tchouameni - che sarebbe sul taccuino anche dei dirigenti della Juventus - è letteralmente esploso nella squadra del Principato, tanto che è entrato anche nel giro della Nazionale di Didier Deschamps.