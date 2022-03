Real Madrid-Psg, Verratti: "Non andremo a Madrid per difenderci"

PARIGI - Marco Verratti, ai microfoni della tv del Psg, ha presentato la supersfida di domani tra la sua squadra e il Real Madrid al Bernabeu, valevole per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League: "Abbiamo un grande obiettivo e daremo tutto per raggiungerlo, non andremo a Madrid per difenderci". Il centrocampista azzurro invita tutti a dimenticare la vittoria per 1-0 nel match d'andata. "Non dobbiamo farci troppo affidamento, è come se avessimo giocato il primo tempo, ora ci aspetta il secondo. Abbiamo un piccolo vantaggio - ammette il campione d'Europa italiano -, ma non significa che andremo a Madrid per difenderci anche perché non fa parte del nostro gioco, non sapremmo come fare". Poi aggiunge: "Bisogna essere al top, perché contro il Real non è sufficiente giocare all'80%". Il fattore Bernabeu minaccia il vantaggio che il Psg si è guadagnato vincendo il match d'andata.