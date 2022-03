Psg, continua la striscia negativa di Lionel Messi in Champions

Con la sconfitta e l'eliminazione patita ieri per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti e Karim Benzema , Lionel Messi è arrivato al settimo anno consecutivo in cui non porta a casa il trofeo e in cui viene eliminato anticipatamente dalla competizione. L'ultimo trionfo - e anche l'ultima finale giocata - risale al 2015 , quando il Barcellona battè all'ultimo atto la Juventus 3-1 a Berlino con le reti di Rakitic , Suarez e Neymar (momentaneo pari di Morata ). Da allora sono arrivate solo delusioni per il fuoriclasse argentino. Nelle ultime due edizioni è uscito agli ottavi: un anno fa, infatti, venne eliminato proprio dal Psg , che vinse 4-1 al Camp Nou , mentre la sfida di ritorno terminò 1-1 .

Con il Bayern perse 8-2

Nelle tre edizioni successive a quando il Barcellona sconfisse la Juventus in finale - ovvero il 2015/16, 2016/17 e 2017/18 - i catalani vennero sempre eliminati ai quarti. La prima volta contro l'Atletico Madrid (2-1 per i blaugrana al Camp Nou, 2-0 colchoneros a Madrid), la seconda contro la Juventus (3-0 per i bianconeri a Torino, 0-0 al ritorno) e la terza risale alla clamorosa rimonta della Roma (l'andata finì 4-1 per i blaugrana che vennero sconfitti 3-0 a Roma e di conseguenza eliminati). Nel 2018/19 il Liverpool battè 4-0 i catalani nella semifinale di ritorno ad Anfield dopo che perse l'andata in Catalogna 3-0. E infine c'è da segnalare la clamorosa umiliazione subita per mano del Bayern Monaco nel 2020, quando i blaugrana vennero sconfitti dai bavaresi 8-2.