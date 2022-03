"Psg, Monchi tra i candidati per la successione di Leonardo"

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League , nel Psg Pochettino non sarebbe l'unico a essere finito sul banco degli imputati. Con l'argentino ci sarebbe anche Leonardo , che in estate potrebbe lasciare la dirigenza parigina. Uno dei candidati alla possibile sostituzione sarebbe l'attuale ds del Siviglia Ramon Rodriguez Verdejo , meglio conosciuto come Monchi . Secondo El Chiringuito , l'ex dirigente della Roma potrebbe prendere il posto del brasiliano.

Nei giorni scorsi era uscito anche il nome di Paratici

Monchi già in passato era stato accostato alla dirigenza transalpina. Tra l'altro, nei giorni scorsi era uscito anche il nome di Fabio Paratici come nuovo ds del Psg, così come sembrava potesse essere fattibile la possibilità di dare pieni poteri a Zinedine Zidane, che molti ritengono come il favorito numero uno alla sostituzione di Pochettino sulla panchina dei vicecampioni di Francia.