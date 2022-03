Dalla Francia: "Sergio Ramos è ormai prossimo al rientro"

Sergio Ramos potrebbe essere convocato per la sfida di campionato contro il Lorient , valevole per la 30ª giornata della Ligue1 2021/22 . Il difensore, stando a quanto riportato da Le Parisien , si starebbe allenando con normalità e il suo rientro in campo parrebbe essere imminente. L'ex capitano del Real Madrid è fermo ai box dallo scorso 23 gennaio per infortunio e avrebbe molta voglia di tornare a giocare, anche perché - nonostante abbia ancora un anno di contratto con i parigini - il suo futuro resterebbe ancora tutto da decifrare , in quanto sarebbe tra i favoriti a lasciare Parigi già a giugno . Questo perché la dirigenza qatariota vorrebbe operare un profondo restyling alla rosa.

L'ultima presenza in Champions risale a maggio

In questa stagione, poi, lo spagnolo ha giocato solo cinque partite e non ha ancora messo piede in campo in Champions League con il Psg. La sua ultima presenza nella massima competizione europea per club risale, quindi, alla semifinale dello scarso maggio tra i blancos e il Chelsea. Leonardo, inoltre, intervistato dal quotidiano L'Equipe, ha dichiarato di aver commesso un errore nell'ingaggiarlo. Ora, all'ex Siviglia rimangono nove partite a disposizione per poter dimostrare all'ex Milan e alla dirigenza dei vicecampioni di Francia che si stano sbagliando e che possono puntare su di lui anche per la prossima stagione.