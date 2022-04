Psg, Mbappé sbotta: "Non parlerò più del mio futuro"

Kylian Mbappé è da tempo al centro del calciomercato. Il francese è in scadenza con il Psg e non ha ancora rinnovato, e il Real Madrid sarebbe sempre li, pronto a fare la sua mossa. Dopo la netta vittoria di ieri contro il Clermont, l'ex Monaco ha rilasciato una dichiarazione secca ai microfoni di Canal Plus Francia a proposito del suo futuro: "Non parlerò più del tema. Messi e Neymar? Già ho risposto, sono con loro da luglio e sono felice".