"Psg disposto a tenere Messi e a cedere Neymar"

Il Psg sarebbe disposto a tenere Leo Messi per un'altra stagione, ma parrebbe altresì propenso a cedere Neymar durante la prossima sessione di calciomercato. Queste è quanto riporta Sky Sports, secondo cui l'intenzione del club neocampione di Francia sarebbe quella di costruire la squadra che punterà a vincere la prossima Champions League attorno all'argentino e a Kylian Mbappé, a cui la dirigenza avrebbe fatto una serie di promesse per convincerlo a rimanere a Parigi. Messi, in questo suo primo anno lontano da Barcellona, ha vissuto una stagione molto complicata, ma in queste ultime partite ha dimostrato di poter essere ancora decisivo.