"Il Psg fissa il prezzo per Neymar"

Secondo quanto riferito da Sky Sports, il Psg avrebbe fissato il prezzo per la cessione di Neymar. La dirigenza dei neocampioni di Francia non sarebbe disposta a lasciarlo partire per meno di 90 milioni di euro. Il suo nome sarebbe già stato inserito nella lista delle vendite, in quanto la dirigenza parrebbe intenzionata a costruire la squadra che punterà alla vittoria della prossima edizione della Champions League intorno a Leo Messi e a Kylian Mbappé, il cui futuro, però, regna ancora nell'incertezza. L'intenzione del brasiliano ex Barcellona, però, contrasterebbe con quella della società, in quanto vorrebbe rimanere a Parigi, nonostante sia stato molto fischiato dopo la partita contro il Lens che ha sancito la vittoria della Ligue1.