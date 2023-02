Mbappé trova un gol impossibile: il VIDEO della clamorosa azione in Psg-Lille

Una partita rocambolesca, quella tra Psg e Lille, con i padroni di casa che strappano in extremis la vittoria dopo essere stati rimontati e aver dovuto rinunciare a Neymar proprio all'inizio del secondo tempo, vittima di un infortunio shock. Ma i parigini non si sono mai arresi e hanno trovato i tre punti grazie alle magie dei loro fuoriclasse. Uno su tutti Kylian Mbappé, autore di una doppietta. In particolare la prima rete segnata dal fuoriclasse francese dopo appena 11 minuti di gioco è una perla di rara bellezza: guarda il video del "gol impossibile" di Mbappé.