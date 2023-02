Messi, la profezia di Del Piero e la magia su punizione: il VIDEO del gol

Dopo essere andato in vantaggio grazie a un capolavoro di Kylian Mbappé, il Psg strappa la vittoria quasi allo scadere: non è bastata la rimonta del Lille e l'infortunio shock di Neymar, uscito in barella al 51' in lacrime, per fermare Leo Messi e i suoi. Per gli uomini di Galtier i tre punti sono arrivati al 95' grazie a una magia su punizione del solito fuoriclasse argentino: tra chi aveva le idee molto chiare nonostante la rocambolesca sfida tra Psg e Lille c'era Alex Del Piero che sui social ha postato la sua particolare profezia, poco prima che il sette volte Pallone d'oro calciasse. Da un esperto di punizioni all'altro... Guarda di seguito il video della prodezza della Pulce.