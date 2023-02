Mbappé scatenato con i tifosi dopo il successo del Psg contro il Marsiglia

Kylian Mbappé non si ferma più. La doppietta realizzata ha permesso al Paris Saint Germain di vincere 3 a 0 contro il Marsiglia , consolidando il primo posto in Ligue 1 e stanziando la squadra di Tudor di 8 punti . Il gioiello francese ha raggiunto così la quota di 17 gol stagionali grazie a una prestazione super condita da una rete al volo su un assist fantastico di Lionel Messi. Anche il tecnico Galtier ha voluto esaltare le doti del francese affermando nella conferenza post partita: "Mbappé è il migliore al mondo"

I festeggiamenti post partita

Dopo il match, Kylian e i suoi non si sono trattenuti dal festeggiare il successo con i loro tifosi. Acclamato dalla sua gente per la vittoria al "Le Classique", il talento ha mostrato la sua gioia per la partita disputata e per il primo posto ulteriormente consolidato ai danni del Marsiglia e adesso i tifosi parigini possono sperare in un suo rinnovo del contratto