Clamoroso dalla Francia: "Accordo Neymar-Al-Hilal: lo stipendio è monstre" 

Ha del clamoroso la notizia che giunge dalla Francia , più precisamente da L'Equipe: " Neymar ha trovato l'accordo con l' Al-Hilal ". Secondo quanto riferito il brasiliano sarà uno dei prossimi giocatori a sposare il progetto arabo, resta solo da trovare l'accordo tra la società saudita e il Psg per chiudere la trattativa.

Neymar, lo stipendio monstre offerto dall'Al-Hilal

Neymar potrebbe dunque essere l'ennesimo gioiello dei club europei ad accettare la causa saudita. Lo stipendio offerto dall'Al-Hilal è monstre, con l'offerta che si aggira attorno ai 160 milioni di euro per un contratto di due anni. Dopo l'accordo trovato tra O'Ney e la società araba, per chiudere resta "solamente" l'intesa tra le due società. Una prima offerta di 80 milioni era già stata recapitata al Psg e la sensazione è che le parti possano trovare presto un modo per chiudere.