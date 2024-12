Il messaggio di Donnarumma dopo il calcio in faccia e la reazione della moglie

Dopo il brutale scontro con Wilfried Singo nella partita di ieri Monaco-Psg (finita 2-4) , Gigio Donnarumma ha voluto tranquillizzare tutti con un post su Instagram. Nonostante il "trauma facciale con ferite multiple" provocato dai tacchetti dello scarpino dell'ex Torino, il portiere ha postato una foto che lo ritrae con il volto bendato insieme al suo cane (oltre a quella della sua faccia subito dopo aver subito il colpo) e la semplice frase "Sto bene" . Poi ha voluto ringraziare i tifosi con una storia: "Grazie a tutti per il supporto e per i migliori auguri. Significano molto per me".

Donnarumma e le prese in giro dei compagni

Il post di Donnarumma è riuscito nell'intento di rassicurare tutti, talmente tanto che nei commenti si sprecano le prese in giro di compagni e amici. Mario Balotelli scrive divertito: "Ma non poteva prenderti il naso?", mentre Stefano Sorrentino, Samu Castillejo e Fabian Ruiz sono d'accordo su una cosa: "Così sei più bello fratm", e Marco Borriello lo vede già come personaggio in una serie tv: "Frate sei pronto per Gomorra 6".

Donnarumma, i messaggi toccanti della moglie e di Singo

Tono diverso invece per i messaggi di Alessia Elefante e Wilfried Singo. La fidanzata di Donnarumma ha postato una foto di Gigio con la faccia bendata che tiene in braccio il figlio Leo, di soli tre mesi, insieme alla frase: "Papi forte. Grazie a tutti per i messaggi!". Sempre su Instagram Singo si è voluto scusare con il portiere per l'accaduto: "Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, ma ho potuto constatare sucessivamente che aveva una ferita importante al viso. Ti auguro una pronta guarigione".