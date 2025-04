Kvaratskhelia torna sull'addio al Napoli: "Ecco perché ho scelto il Psg"

Tra Kvicha Kvaratskhelia e la finale di Champions League, c'è l'Arsenal. Il georgiano con il suo Paris Saint-Germain ha la possbilità unica di chiudere il triplete. Il campionato è già in cassaforte, c'è una finale di coppa nazionale da giocare e quella di Champions da conquistare. Nonostante sia arrivato solo a gennaio, Kvaratskhelia è diventato uno dei punti fermi di Luis Enrique e le sue prestazioni sono state decisive per tutti e tre gli obiettivi. Il suo secondo campionato vinto in carriera è arrivato all'ombra della Tour Eiffel, ma fino a pochi mesi fa stava lottando per vincerlo con il Napoli. L'ex azzurro è tornato a parlare dell'addio nel mercato invernale ai microfoni ufficiali del club: "Un trasferimento in inverno può essere complicato anche per l’allenatore, perché si arriva in squadra a stagione in corso. Il tempo per adattarsi è breve, però credo di essermi adattato piuttosto bene, grazie al Presidente, allo staff, al mister, al club e, naturalmente, ai giocatori, che mi hanno accolto calorosamente".