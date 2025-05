PSG, Luis Enrique: "Inter squadra vera. Vi dico cosa mi aspetto dalla finale"

Luis Enrique: "Credo che sarà una finale molto aperta"

"Tutti fanno il proprio lavoro in funzione del collettivo - ha spiegato il tecnico spagnolo - con delle buone individualità ma con molta capacità di giocare la palla e sanno bene cosa devono fare". Poi, sulla finale: "Credo che sarà una finale molto aperta, molto combattuta, molto bella da guardare per tutti i tifosi e non solo per quelli delle due squadre, ma per tutti gli amanti del calcio".

"Ho tante stelle che lavorano per la squadra"

Infine, un commento sul suo PSG senza stelle: "Per me ce ne sono molte in questa squadra, e questa è la cosa bella: le stelle in funzione della squadra, e non viceversa. È molto diverso. Io ho molta fortuna perché ho tanti giocatori di alto livello, tante stelle a modo loro, ma il lavoro e il rendimento è a favore della squadra, e in uno sport collettivo come il calcio per me questa è la cosa importante. Se a questo sommiamo che non dipende mai tutto da un solo giocatore, perché ci sono sempre problemi, stati di forma, e un giocatore può stare meglio o peggio… l’importante è che tutta la squadra sia preparata”.