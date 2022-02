Dall'Inghilterra: "Il Manchester United osserva Simone Inzaghi"

Nonostante il quarto posto attuale in Premier League e gli ottavi di finale di Champions League già in tasca, a Manchester i risultati conseguiti da Ralf Rangnick pare non stiano convincendo affatto. Molti infatti si aspettavano un cambio di rotta più deciso dopo l’esonero di Solskjaer e invece lo United è mancato a tratti di solidità e coesione, alternando strisce di vittorie a debacle sconfortanti. Un bottino magro, per un club che nonosante gli enormi investimenti non vince un titolo importante dal 2017 (Europa League con Mourinho in panchina) e un titolo inglese addirittura dal 2013.

Per questo, anche se la stagione dovesse portare ai Red Devils soddisfazioni maggiori di quelle che si profilano al momento, in Inghilterra hanno iniziato a valutare quali possano essere i nomi migliori a cui affidare la prossima stagione la panchina attualmente occupata dal tecnico ex Lipsia.

Tra i candidati presi in considerazione dai media inglesi, nelle ultime ore ha preso sempre più quota il profilo di Simone Inzaghi, un allenatore giovane che all’Inter, nell’anno post-Conte, è comunque riuscito a realizzare un ottimo lavoro confermando la squadra al vertice in Italia e riportandola tra le migliori sedici in Europa dopo diverso tempo.

Oltremanica, come ha scritto l’Express, ciò che ha impressionato maggiormente dell’allenatore piacentino è stato finora “lo stile e l’identità chiara” con cui ha messo in campo l’Inter, squadra che con un’impostazione tattica precisa sta giocando in maniera “eccellente”, incluso il match, pur perso, contro il Liverpool in Champions League.

Pochettino favorito per la panchina dello United

Il primo nome per la panchina dei Red Devils tuttavia non è quello di Inzaghi, bensì quello di un tecnico attualmente alla guida di un altro top team europeo: Mauricio Pochettino.

L’allenatore argentino, in forza al Paris Saint-Germain, è molto apprezzato a Manchester dove gli riconoscono di aver fatto grandi cose sia col Southampton che col Tottenham, entrambi club che, grazie alla sua guida, sono riusciti sia ad esprimere un ottimo calcio che a conseguire risultati di livello. Qualche sondaggio in passato c’è già stato ma quest’estate lo United potrebbe non limitarsi a valutazioni sommarie bussando insistentemente alla sua porta per provare convincerlo (con la giusta offerta) a lasciare la Ville Lumiere.