Abramovic in 'fuga' da Londra: "Terrorizzato dalle sanzioni"

LONDRA - 'Fuga' da Londra per Roman Abramovic, che nelle ultime ore ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di vendere il Chelsea e destinare i proventi della cessione del club a tutte le vittime della guerra in Ucraina. Secondo la stampa britannica il magnate russo avrebbe messo sul mercato anche la sua lussuosa residenza di Kensington Palace Gardens (una magione da 25milioni di euro acquistata nel 2018 nella cosiddetta 'via dei miliardari'), perché "terrorizzato" dalle possibili sanzioni con cui il governo del Regno Unito (pressato dal partito laburista che è all'opposizione) starebbe pensando di colpirlo. Per l'acquisto dei 'Blues' intanto, rivelano i tabloid, ci sarebbero già tre investitori pronti a fare un'offerta (il club viene valutato circa tre miliardi di euro) e Abramovic spera di poter chiudere la cessione prima di eventuali sanzioni che complicherebbero l'affare.