Jorginho inventa, Havertz finalizza: il Chelsea batte il Newcastle

Un gol di Havertz all'88' regala al Chelsea il successo sul Newcastle nel turno domenicale della 29ª giornata di Premier League : i Blues rispondono sul campo al difficilissimo momento societario (dovuto al congelamento dei beni e alla squalifica da parte della Premier a Roman Abramovic ), battendo 1-0 i Magpies e confermandosi al terzo posto in classifica. Termina invece a nove partite il filotto positivo della squadra di Howe, che non perdeva in campionato dal dicembre 2021 (0-4 col City). Vincono anche il West Ham , che grazie al 2-1 contro l' Aston Villa sale al quinto posto in classifica superando l'Arsenal, e il Leeds , che ringrazia il gol Gelhardt al 94' e batte con lo stesso risultato il Norwich . Sconfitta casalinga invece per l' Everton , che cede 1-0 al Wolverhampton , mentre il Watford ottiene tre punti pesanti in chiava salvezza grazie al 2-1 rifilato al Southampton fuori casa.

Jorginho inventa per Havertz, il Chelsea vince all'88'

Jorginho e compagni regalano una gioia ai tifosi dello Stamford Bridge dopo una settimana problematica, travagliata e intensa, battendo 1-0 il Newcastle nel finale: dopo un primo tempo contratto, in cui Werner e Mount si rendono pericolosi senza però incidere, dove Havertz rischia il rosso per una gomitata a Burn e dove solo una gran parata d Mendy priva Almiron di un gran gol da fuori area, nei secondi 45' i Blues controllano il gioco con un buon possesso palla senza però trovare l'acuto per impensierire i Magpies. Al minuto 89, però, l'estro di Jorginho toglie dai guai Tuchel: assist al bacio dell'azzurro che con un gran lancio pesca Havertz in area: gran controllo del tedesco che batte Dubravka con un tocco morbido e fa gioire i tifosi.

West Ham, 2-1 all'Aston Villa. Leeds batte Norwich al 94'

Il West Ham ringrazia Yarmolenko e Fornals e batte 2-1 l'Aston Villa: è il giocatore ucraino, al rientro in campo dopo otto partite, a segnare il gol del vantaggio con un destro vincente dal centro dell'area e ringraziando lo stadio intero per il supporto al suo paese, coinvolto nel conflitto bellico con la Russia, promosso all'inizio della partita con numerosi striscioni da parte dei tifosi. Gli Hammers trovano anche la via del raddoppio: al 76' è il centrocampista spagnolo con un preciso sinistro a beffare nuovamente il portiere avversario. Nel recupero, Ramsey accorcia per i Villans ma è troppo tardi. Con lo stesso risultato il Leeds supera il Norwich nel match di Elland Road: è Rodrigo al 16' a regalare il vantaggio alla squadra di Marsch: l'esterno spagnolo sfrutta un assist a centro area di James per battere Krul grazie anche ad una deviazione. Al 91' però sembra arrivare la beffa per i Whites: McLean sfrutta un preciso cross di Pukki in area per battere Meslier con un tiro di sinistro da centro area. Il Leeds però si riversa in avanti, e al 94' Gelhardt viene pescato in area da Rafinha e regala ai suoi il successo con un sinistro sotto la traversa.

Everton ko, colpo del Watford col Southampton

Sconfitta casalinga per l'Everton, che cede 1-0 al Wolverhampton: i Wolves realizzano il gol decisivo con Coady al 49': bravo il difensore inglese a beffare Pickford con un preciso colpo di testa su assist di Ruben Neves. Il gol rinvigorisce la squadra di Espirito Santo che va vicina al raddoppio prima con Jimenez e poi con Podence. Nel finale, l'espulsione di Kenny per doppia ammonizione frena il tentativo di recupero della squadra di Lampard: Lage torna dal Goodison Park con tre punti che gli permettono di avvicinarsi alla zona Europa, con il sesto posto dell'Arsenal che dista ora solo due punti. Successo esterno anche per il Watford, che centra tre punti vitali per la lotta salvezza superando 2-1 il Southampton: è una disattenzione difensiva dei padroni di casa a favorire il vantaggio degli ospiti al 10': il reparto di Hasenhuttle sale male sul disimpegno offensivo avversario e mette Cucho a tu per tu col portiere. Facile per il colombiano firmare l'1-0 di piatto sinistro. Il numero ventinove di Hodgson si ripete al 34', beffando ancora Forster finalizzando al meglio un assist al centro dell'area dell'ex Milan, Parma e Genoa Kucka. Allo scadere del primo tempo, Elyounoussi sfrutta una torre di testa di Adams per mettere dentro completamente smarcato sul secondo palo e accorciare le distanze per il Southampton.

