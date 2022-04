Terry si racconta: "Devo tutto a Ranieri. Conte mi ha rimesso in forma"

"Capitano, leader, leggenda". Questo lo striscione dedicato a John Terry che campeggia sugli spalti dello Stamford Bridge. Un attestato di stima per l'ex capitano che ha fatto della maglia dei Blues quasi una seconda pelle. Con il club ha fatto incetta di trofei nazionali e internazionali e, tra alti e bassi, è sempre rimasto nel cuore della sua gente. L'ex difensore, ritiratosi dal calcio giocato nel 2018, durante un'intervista ai microfoni di Sky per il programma My Story , ha riavvolto indietro il nastro e a proposito dei tanti allenatori italiani che lo hanno guidato al Chelsea ha speso parole al miele: "Devo tutto a Ranieri, ha creduto in me da subito. Zola, Vialli e Di Matteo hanno cambiato la cultura nel club. Ancelotti uno degli allenatori più ricettivi che avuto, mentre ho amato abbia lavorare con Conte. Lui mi ha rimesso in forma: niente bevande gassate e ketchup" .