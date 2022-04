"Non c'è pace per Tuchel, avviato il divorzio dalla moglie Sissi"

LONDRA (Regno Unito) - Non c'è pace per il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, che dopo aver incassato una tremenda sconfitta casalinga in Premier League, contro il Brentford di Eriksen (4-1), deve far fronte a una crisi coniugale. Il Daily Mail, ripreso dalla stampa di tutta Europa, rivela che Tuchel e la moglie Sissi hanno avviato le pratiche per il divorzio, dopo 13 anni di matrimonio. "Tutte le strade sono esaurite - si legge sul Daily Mail - hanno cercato di evitare la separazione, ma alla fine non c'è altra via". La notizia deflagra a tre giorni dalla sfida di Champions tra il Chelsea e il Real Madrid, in programma mercoledì prossimo.