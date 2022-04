Tottenham, Conte: "Kane può diventare uno dei migliori nella storia"

Antonio Conte pazzo di Harry Kane. Il tecnico del Tottenham, prima della trasferta di sabato 9 aprile contro l'Aston Villa, ha commentato il fatto che il suo centravanti a 28 anni sta per diventare il miglior marcatore di tutti i tempi dell'Inghilterra e in Premier League è a 82 gol dal record di Alan Shearer. Il tecnico ha dichiarato: "Penso che Harry abbia l'età giusta per dimostrare che può diventare non solo uno dei migliori al mondo ma anche nella storia del calcio. Lui è già nella storia perché ha segnato tanti gol per il club e per la nazionale, ma ha l'età per essere uno dei migliori al mondo. Il suo ruolo è un numero nove ma allo stesso tempo può essere un numero 10 per le sue qualità". Conte ha poi proseguito: "Riguardo al lavoro che facciamo con la squadra, sto cercando di migliorare non le sue qualità ma di renderlo più efficace. Ripeto che stiamo parlando di un giocatore fantastico, quindi è molto difficile migliorarlo ma stiamo cercando di lavorare, per spingerlo ad avere la massima ambizione per diventare il miglior attaccante".