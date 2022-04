Cristiano Ronaldo scaricato da Save The Children dopo "l'incidente"

La madre del tifoso autistico: "Ronaldo maleducato e scorretto"

La decisione di Save The Children dopo il brutto gesto di CR7

CR7, smaltito il nervosismo postpartita, è subito tornato sui suoi passi e attraverso un post sui social ha chiesto scusa: "Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando. Tuttavia, dobbiamo essere sempre rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano il bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair play e sportività". Un dietrofront chiaro che però non ha evitato la revoca del suo ruolo di ambasciatore di Save The Children, associazione che lotta per proteggere i bambini e assicurarsi che si sentano al sicuro. Intanto sull’episodio è stata aperta anche un’indagine della polizia del Merseyside e il giocatore potrebbe anche essere punito dalla Premier League.

Josè Enrique critica Ronaldo: “Non mi piace, si crede un Dio”