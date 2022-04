Salah: "Totti e De Rossi applauditi ovunque, qui non succederebbe"

LIVERPOOL (Inghilterra) - In un'intervista rilasciata a Sky Sport UK la stella del Liverpool Mohamed Salah ha parlato del suo passato nella Serie A tra rivali ed atmosfera. L'attuale miglior marcatore della Premier League sull'avversario più difficile che ha affrontato in carriera: "Non riesco a deciderne uno, quindi te ne darò quattro. Casillas, Buffon, Alisson, Neuer. Sono sicuro che ci sono molti altri grandi portieri, ma al momento me ne dimentico. Difficile scegliere quale - aggiunge - Quando ho giocato contro Buffon in Italia, era incredibile. La sensazione quando sei contro di lui è incredibile. La carriera che ha avuto vincendo tutto nel calcio, è incredibile". Salah ha anche ripetuto più volte che era frustrante affrontare l'estremo difensore della Juventus.