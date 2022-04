"Inter, Gallagher si allontana: il Liverpool fa sul serio"

In attesa di novità definitive circa il passaggio di proprietà, in casa Chelsea i tifosi guardano con curiosità al prossimo futuro, ovvero alla campagna acquisti che verrà, nella quale il nuovo management potrebbe essere chiamato a rivoluzionare l’organico a causa delle possibili diverse partenze illustri.

Chelsea, in arrivo il mercato della rivoluzione

La difesa, in particolare, dovrà essere ricostruita quasi da zero, visto che Andreas Christensen e Anthony Rudiger lasceranno Stamford Bridge a parametro zero, per accasarsi rispettivamente al Barcellona e, con ogni probabilità, al Real Madrid. Anche in attacco, però, si prevedono grandi manovre, con Timo Werner e probabilmente anche Romelu Lukaku destinati a partire.

Chelsea, Conor Gallagher può partire

Una risorsa potrebbe essere rappresentata dai tanti giovani in prestito e protagonisti di un’ottima stagione, come Levi Colwill, classe 2003 dell'Huddersfield, o come Conor Gallagher. Su quest’ultimo, però, che ha tre anni in più rispetto al collega e quest’anno ha militato in prestito nel Crystal Palace, si sono già posate le attenzioni di diverse grandi squadre, inglesi e non solo. Accostato dalla stampa anglosassone anche a Inter e Milan nelle scorse settimane, Gallagher potrebbe restare in Premier perché il Liverpool sembra pronto a presentare un’offerta importante.