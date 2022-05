Conte supera l'Arsenal al quarto posto: 1-0 del Tottenham sul Burnley

Premier League, la classifica

Tottenham al 4°posto: Kane fa sorridere Conte

Con Kulusevski in panchina a mezzo servizio colpito da un virus intestinale (solo 11' finali per lo svedese ex Juve), ma con Bentancur titolare dal 1', il Tottenham di Antonio Conte batte 1-0 il Burnley e scavalca momentaneamente l'Arsenal al quarto posto. Nonostante il dominio territoriale degli Spurs nella prima mezz'ora, è sui piedi di Cornet la miglior occasione di inizio match: è il 27' quando Lloris si deve superare in uscita per fermare il tentativo a tu per tu dell'attaccante ivoriano di Jackson. Con l'attacco dei londinesi imbrigliato dall'organizzatissima difesa ospite (sono 49 i gol subìti dai Clarets in stagione prima di questo match, la miglior statistica della parte destra della classifica) è solo un fallo di mano in area di Barnes a fare capitolare il Burnley nel recupero del primo tempo: l'arbitro verifica al Var e indica il dischetto, freddo Kane a battere Pope e firmare l'1-0. Nel secondo tempo è ancora l'attaccante inglese a rendersi pericoloso al 57' con un tentativo da fuori area che finisce alto di poco, ma è Barnes a far tremare il Tottenham Stadium con un gran tiro da fuori che colpisce in pieno il palo della porta di Lloris. Al 65' e all'80' è Son ad andare vicino al raddoppio, ma due interventi superbi di Pope privano il sudcoreano della gioia del gol: poco male per Conte, che può festeggiare tre punti pesantissimi.

