Cristiano Ronaldo e la crioterapia col figlio: il web si scatena

Una foto da dieci milioni di like

Ronaldo ha iniziato ad usare la macchina per la crioterapia dal 2013, quando militava nel Real Madrid e ha preteso che venisse installata anche a Manchester. La foto con il figlio ha raccolto più di dieci milioni di like in meno di dodici ore ed ha scatenato tante reazioni. Alcuni hanno elogiato la costanza del 37enne portoghese, molto attento al suo fisico, altri ne hanno criticato l'eccessiva meticolosità e l'aver coinvolto il figlio minore in una pratica poco comune per un ragazzo di undici anni.