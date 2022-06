Premier League 2022/23, ecco la 1ª giornata: si parte con Crystal Palace-Arsenal

ROMA - È stato sorteggiato questa mattina il calendario della Premier League 2022/2023 che partirà nel weekend tra il 5 e il 7 agosto. Come la scorsa stagione, sarà l'Arsenal di Mikel Arteta ad aprire i giochi: i 'Gunners' inaugureranno il nuovo torneo nel derby londinese di 'Selhurst Park' contro il Crystal Palace. I campioni del Manchester City se la vedranno invece con il sempre insidioso West Ham a Londra. Debutto casalingo per il Tottenham di Antonio Conte che scenderà in campo sabato 6 agosto contro il Southampton mentre il Manchester United di Cristiano Ronaldo e del nuovo corso targato Erik Ten Hag se la vedrà con il Brighton, a 'Old Trafford', domenica 7. Il Liverpool di Klopp sarà di scena a 'Craven Cottage' contro il neopromosso Fulham. Attesa per il ritorno del Nottingham Forest in Premier League dopo un digiuno di 23 anni: i 'Reds' sfideranno l'ambizioso Newcastle a 'St. James' Park'.