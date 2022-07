Dall'Inghilterra: "Lingard guadagnerà più di Lukaku e Pogba"

Il Nottingham Forest, squadra neopromossa in Premier League , ha confermato oggi l'ingaggio di Jesse Lingard, calciatore britannico classe 1992 con un passato nelle fila del Manchester United.

Come riporta il Daily Star, Lingard avrebbe firmato un contratto di un anno che, con tutti i vari bonus del caso, lo potrebbe portare a guadagnare fino a 200.000 sterline a settimana.

Lingard guadagnerà più di Romelu Lukaku e Paul Pogba

Il nuovo numero 10 del Bottingham Forest potrà dunque guadagnare questa cifra non come parte fissa, ma anche in base a gol, presenze, risultati di squadra e molto altro.

Una somma comunque da sogno, superiore anche a stipendi percepiti da tantissime vere e proprie star. Per esempio, il Daily Star fa l'esempio di Romelu Lukaku, ex compagno di squadra di Lingard ai Red Devils e fresco di ritorno all'Inter dopo un anno difficile al Chelsea.

Anche se il Daily Star bolla come "non chiaro", quanto effettivamente l'Inter contribuisca allo stipendio di Big Rom. Il tabloid britannico, citando Capology, parla di uno stipendio complessivo per il belga di 195.000 sterline a settimana.

Anche Paul Pogba, appena ritornato alla Juventus dopo anni difficili a Old Trafford, guadagnerà meno di Jesse Lingard. Il polpo francese, sempre stando ai britannici, percepisce circa 165.000 sterline a settimana.

Gli altri che guadagnano meno di Lingard: da Alisson a Kai Havertz

Non solamente i due che attualmente militano in Serie A, ma il Daily Star cita altri giocatori di Premier League, veri e propri fenomeni e vincitori di coppe internazionali da protagonisti, che potrebbero finire per vedersi pagare meno rispetto a quanto il Nottingham Forest pagherà Lingard.

Due esempi su tutti sono gli stipendi di Kai Havertz, ormai vera prima punta del Chelsea, che di sterline a settimana ne guadagna 150.000, e anche di Son Houng-min, attaccante del Tottenham e uno dei migliori centravanti d'Europa, che dagli Spurs percepisce 140.000 sterline a settimana, ben 60.000 in meno di Lingard.

Oltre a questi due, il Daily Star mette nella lista il portiere del Liverpool Alisson (ex Roma, che percepisce 150.000 sterline) e Ruben Diaz, difensore del Manchester City, con i suoi 115.000 sterline a settimana.