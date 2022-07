Arsenal, Partey nella bufera: il centrocampista sarebbe accusato di violenza sessuale

La Premier League potrebbe essere ripiombata nell'ennesimo scandalo a sfondo sessuale . Il protagonista della vicenda sarebbe infatti Thomas Partey , centrocampista dell' Arsenal . Il caso nasce su Twitter: una ragazza, tra un cinguettio e l'altro, avrebbe infatti accusato il 29enne ghanese di averla violentata sessualmente in vacanza. Accuse pesantissime, seguite dalla pubblicazione di una serie di screenshot relativi a presunte conversazioni che la stessa ragazza avrebbe avuto con il centrocampista classe 1993 su Snapchat.

Partey, i tifosi gunner insorgono

Da Londra, intanto, né il diretto interessato né i Gunners hanno dato una risposta ufficiale in merito all'intricata vicenda. Più evidente e netta è invece la risposta social dei tifosi dell'Arsenal: un'insurrezione collettiva unita alla richiesta, tanto al club quanto alla giustizia inglese, di provvedere immediatamente per risolvere la questione in tempi celeri. Nelle presunte conversazioni, inoltre, il giocatore avrebbe ammesso di aver effettivamente commesso l'abuso.