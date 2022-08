"Ronaldo, mano tesa al Manchester: ha chiesto di giocare contro il Rayo Vallecano"

Piccoli segnali di tregua tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Nel pomeriggio di domenica i Red Devils hanno sostenuto la prima amichevole della stagione a Old Trafford, a una settimana dal debutto nella Premier League 2022-’23 contro il Brighton.

Manchester United, Ronaldo rimette piede a Old Trafford L’1-1 contro il Rayo Vallecano ha dato indicazioni relative a Erik Ten Hag, che ha potuto schierare una formazione ben lontana da quello che sarà l’assetto titolare, non solo perché il mercato è tutt’altro che chiuso per i Red Devils. Il tecnico olandese ha infatti scelto di affidarsi a un buon numero di seconde linee in particolare nella linea di trequartisti alle spalle della prima punta, che è stata, un po’ a sorpresa, proprio Ronaldo.

"Ronaldo ha chiesto di giocare contro il Rayo Vallecano" L’attaccante portoghese non sarebbe dovuto scendere in campo dall’inizio, ma secondo quanto riporta 'Marca' si sarebbe fatto avanti in prima persona alla vigilia del match con Ten Hag per chiedere di giocare titolare. Una mossa piuttosto spiazzante, alla luce dei chiari segnali di insofferenza mostrati dal giocatore fin dal suo arrivo a Manchester dopo il lungo permesso per motivi famigliari che gli ha impedito di partecipare alla tournée in Australia e Thailandia, ma sicuramente una mossa gradita dallo staff tecnico.