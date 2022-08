Chelsea, Koulibaly telefona a Terry e gli chiede la 26: l'ex capitano dà l'ok

LONDRA (Inghilterra) - Kalidou Koulibaly ha lasciato il Napoli dopo otto stagioni per vestire la maglia del Chelsea, che per il suo cartellino ha sborsato una cifra complessiva di 40 milioni di euro. Sul proprio profilo Twitter, il difensore centrale senegalese ha pubblicato un video dello scorso 15 luglio nel quale telefona alla leggenda ed ex capitano dei Blues, John Terry, per chiedergli di poter vestire la maglia numero 26. "Scusa per il mio inglese, amico. Volevo chiederti una cosa - esordisce Koulibaly - Come sai nel Napoli giocavo con il 26 e so che da quando ti sei ritirato nessuno in questo club nessuno ha più indossato il tuo numero. Per questo ti ho telefonato. Per chiederti se posso prenderlo". La risposta di Terry è stata la seguente: "Il 26 è stato un numero molto speciale per me, apprezzo molto che tu mi abbia chiamato. Per me è un piacere che tu la prenda. Voglio augurarti buona fortuna!".