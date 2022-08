Sir Jim Ratcliffe, chi è l'uomo che vuole salvare il Manchester United

MANCHESTER (Regno Unito) - "Se il Manchester United è in vendita, Sir Jim Ratcliffe è sicuramente un potenziale acquirente". Così un portavoce del 69enne imprenditore britannico, tifosissimo dei Red Devils e proprietario dell'azienda chimica Ineos, infiamma i tifosi dello storico club britannico in un'intervista rilasciata a The Times: “Se qualcosa del genere fosse possibile - prosegue -, saremmo interessati a parlarne con l'obiettivo di una proprietà a lungo termine. Non è questione di soldi che sono stati spesi o non spesi. Jim sta guardando a cosa si può fare ora e, sapendo quanto sia importante il club per la città, ritiene che sia il momento giusto per un cambio ai vertici". Le intenzioni di Ratcliffe sarebbero quelle di entrare in società inizialmente con una quota minoritaria, per poi diventarne col tempo l'azionista di maggioranza.