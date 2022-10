Diego Costa e la durissima frase su Conte: "Rapporto pessimo per un motivo"

LONDRA (Inghilterra) - Il Wolverhampton è stato sconfitto sabato a Stamford Bridge dal Chelsea per 3-0, al 57' i Wolves hanno sostituito l'ex di giornata Diego Costa il quale ha ricevuto un caloroso tributo dai tifosi Blues. La lunga standing ovation che ha accompagnato il giocatore fuori dal campo ha testimoniato l'affetto della piazza Chelsea verso l'ex Atletico Madrid che ha fine gara ha dichiarato: "Me ne sono andato in pessimi rapporti con quel tecnico, ho lasciato un team campione per la seconda volta e lui non contava su di me. Non c'era niente che potessi fare. dovevo partire. Oggi ha dimostrato che non sono partito in cattivi rapporti con i fan. È molto speciale. È la sensazione che nel tempo che hai trascorso qui, hai fatto un buon lavoro e lasciato bei ricordi" riferendosi ad Antonio Conte. L'attaccante spagnolo ha giocato dal 2014 al gennaio 2018 a Londra (59 gol in 120 presenze) quando, proprio per l'incopatibilità con l'ex allenatore della Juve, torno nella Liga con i colori dell'Atletico Madrid.