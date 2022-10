Frenata Arsenal, ma Conte non ne approfitta: Tottenham ancora ko

LONDRA (INGHILTERRA) - Impresa del Southampton , che tra le mura amiche del St. Mary's Stadium riesce a rallentare la cavalcata dell'Arsenal capolista. Dopo quattro vittorie di fila in Premier League (otto se si sommano quelle in Europa League, l'ultima dei quali contro il Psv nel recupero del match che era stato rinviato per la morte della regina Elisabetta) i 'Gunners' non riescono infatti ad andare al di là dell'1-1. Eppure la strada si era messa in discesa per la squadra di Arteta, passata in vantaggio già all'11' con Xhaka (altro gol dopo quello segnato al Psv) ma raggiunta poi nella ripresa da Armstrong (65'). Noostante il pari i londinesi restano in vetta , ma ora con due soli punti di vantaggio sul Manchester City di Pep Guardiola che si è avvicinato grazie al successo ottenuto in uno degli anticipi della 12ª giornata contro il Brighton di De Zerbi , travolto dal ciclone Haaland .

Southampton-Arsenal 1-1: statistiche e tabellino

Agli 'Spurs' non basta Kane

Della frenata dell'Arsenal no approfitta invece il Tottenham di Antonio Conte, che perde 2-1 in casa contro il Newcastle (secondo ko di fila dopo quello incassato a Old Trafford dal Manchester United) e scivola così a -5 dalla vetta. Senza l'infortunato Kulusevski, il tecnico italiano schiera titolare l'altro ex juventino Bentancur a centrocampo con Kane e Son in attacco, ma a pungere sono gli ospiti che vanno al riposo avanti di due lunghezze: le reti di Wilson al 31' (con indecisione del portiere di casa Lloris, che ha chiesto invano una carica) e poi di Almiron al 40'. Nella ripresa gli 'Spurs' provano a reagire e riaprono il match con capitan Kane (colpo di testa vincente al 54'), Conte getta nella mischia anche l'ex interista Perisic ma il Newcastle tiene e alla fine può festeggiare una vittoria che vale il quarto posto, a -2 dallo stesso Tottenham.

Tottenham-Newcastle 1-2: statistiche e tabellino

Gli altri match

Nelle altre gare odierne da segnalare i poker del Leicester, cha ha espugnato per 4-0 il Molineux Stadium di Wolverhampton (con scia di polemiche per la discutibile esultanza di Jamie Vardy), e dell'Aston Villa, che dopo l'esonero di Steven Gerrard (in panchina Aaron Danks, aspettando un nuovo tecnico) ha piegato con lo stesso punteggio fra le mura amiche il Brentford. Infine il Fulham ha vinto per 3-2 in trasferta contro il Leeds.

Aston Villa-Brentford 4-0: statistiche e tabellino

Leeds-Fulham 2-3: statistiche e tabellino

Wolverhampton-Leicester 0-4: statistiche e tabellino