Arsenal in vetta con dedica a Pablo Marì, lo United batte il West Ham di Scamacca

LONDRA (INGHILTERRA) - L'Arsenal torna in vetta alla Premier League e la dedica a Pablo Marì, difensore spagnolo dei 'Gunners' e in prestito al Monza che è stato accoltellato da un folle in un supermercato milanese ed è stato dimesso dall'ospedale Niguarda dopo l'operazione alla schiena. Momentaneamente scavalcati dal City (vittorioso il giorno prima sul campo del Leicester), i londinesi di Arteta si sono ripresi il primo posto (a +2 sulla squadra di Pep Guardiola) travolgendo il Nottingham Forest nel match valido per la 14ª giornata di Premier League. A decidere la sfida dell'Emirates Stadium la rete realizzata in apertura da Martinelli, la doppietta messa a segno da Nelson, entrato in campo a metà del primo tempo al posto dell'infortunato Saka, e i sigilli finali di Partey e di Odegaard. Belli i gesti dei 'Gunners' all'indirizzo di Pablo Marì: sia prima della gara che dopo il primo gol odierno i giocatori di Arteta hanno omaggiato l'ex compagno mostrando a favore delle telecamere la maglia che lo spagnolo indossava fino a metà della scorsa stagione a Londra (la numero 22).