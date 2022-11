Premier, Haaland al 95' fa volare il City: De Zerbi vince in rimonta

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Un calcio di rigore di Erlinh Haaland al 95' permette al Manchester City di piegare le resistenze del Fulham e di volare al primo posto della Premier League. In attesa dell'Arsenal (impegnato domani sul campo del Chelsea), gli uomini di Guardiola si portano in testa con 32 punti, uno in più dei Gunners. La gara dell'Etihad è stata dura ed equilibrata. Ad aprire le marcature era stato Alvarez, ma un'espulsione di Cancelo aveva fermato i padroni di casa, spianando la strada alla rimonta del Fulham, capace di trovare il pareggio con Pereira su calcio di rigore. Ma in pieno recupero (e sempre dal dischetto) Haaland regala a Guardiola la vittoria e il primato.

Manchester City-Fulham 2-1, tabellino e statistiche De Zerbi vince in trasferta Vittoria in trasferta per il Brigthon di De Zerbi che si impone 3-2 sul campo del Wolverhampton grazie ai gol di Lallana, Mitoma e Gross (a sei minuti dalla fine). I padroni di casa erano andati a segno con Guedes e Neves (su rigore) ma erano rimasti in dieci alla fine del primo tempo a causa dell'espulsione di Semedo. Wolverhampton-Brighton 2-3, tabellino e statistiche