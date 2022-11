Premier League, tonfo Manchester City: l'Arsenal chiude l'anno in vetta

Wolves-Arsenal 0-2, tabellino e statistiche

Tonfo City, colpo Newcastle, rimonta Tottenham

Nell'ultimo appuntamento del 2022 clamoroso scivolone del Manchester City, che si fa sorprendere all'Etihad dal Brentford, corsaro 2-1. Man of the match per gli ospiti è Toney, autore di una doppietta decisiva a cavallo del momentaneo pari di Foden e che segna il gol decisivo all'ottavo minuto di recupero del secondo tempo, punendo forse oltremodo la squadra di Guardiola, che resta alle spalle dell'Arsenal capolista. Alle spalle dei citizens resta saldamente il Newcastle, che piega 1-0 il Chelsea grazie a Willock e che "sterilizza" l'ennesima rimonta al cardiopalma del Tottenham di Conte, eurorivale del Milan agli ottavi di Champions League, che ribalta la situazione contro il Leeds, tre volte in vantaggio, imponendosi 4-3 con la doppietta del "bomber delle rimonte", lo juventino Bentancur, ancora una volta decisivo.

Manchester City-Brentford 1-2, tabellino e statistiche

Newcastle-Chelsea 1-0, tabellino e statistiche

Tottenham-Leeds 4-3, tabellino e statistiche

Tris Liverpool. Ossigeno per Bournemouth, Leicester e Nottingham

Continua la lenta ma inesorabile rimonta del Liverpool, che si piazza alle spalle del Manchester United dopo il 3-1 al Southampton. Come sempre in questa stagione, successo non agevole per i Reds di Klopp, che si portano subito avanti con Firmino, prima di incassare l'immediato pari dei Saints firmato da Adams. Ci pensa Nunez, con una doppietta, a rasserenare Anfield. In coda, intanto succede di tutto, con tre vittorie scaccia crisi per il Bournemouth, che travolge 3-0 l'Everton, per il Leicester, che passa 2-0 in casa del West Ham, e per il Nottingham, che piega 1-0 il Crystal Palace.

Premier League, tutti i risultati

Premier League, la classifica