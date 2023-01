Tottenham, Conte a rischio: i possibili sostituti

Il Tottenahm scarica Conte: si pensa già al sostituto

Il matrimonio tra Conte ed il Tottenham, iniziato appena un anno fa, sembra già destinato a concludersi. Daniel Levy, proprietario del club, sarebbe deluso dal gioco e dagli scarsi risultati prodotti dalla sua squadra. Dopo la sconfitta contro l'Arsenal capolista, gli Spurs si trovano infatti a ben 14 punti dalla vetta. La dirigenza sarebbe anche irritata dai ripetuti rifiuti dell'ex Juventus ed Inter di rinnovare il proprio contratto, in scadenza a giugno. Per questo si sarebbe già aperta la caccia al possibile sostituto, con Thomas Tuchel in cima alla lista delle preferenze. In alternativa c'è anche la possibilità di un ritorno di Mauricio Pochettino. Tutte ipotesi da rimandare comunque a giugno, a meno che il rapporto tra le parti non peggiori ancora di più e si arrivi ad un clamoroso esonero.