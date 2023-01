Conte: "Frustrato? Se fossi ancora alla Juve o all'Inter..."

LONDRA - "A livello personale è una stagione difficile, ma ora questa situazione non è importante, è la mia situazione personale e poi sarà il momento di prendere la decisione giusta per me, per il futuro, per la mia famiglia, ma questa situazione non incide sul lavoro e non incide sulla squadra". Lo ha dichiarato Antonio Conte, il cui Tottenham è uscito sconfitto dal match con il Manchester City per 4-2. Il riferimento è alle persone care al tecnico ex Juve recentemente scomparse: il collaboratore Gian Piero Ventrone e i colleghi e amici Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Ma questo non incide, spiega Conte, sul lavoro: "Sono davvero concentrato. Su questo aspetto sono un animale perché sono molto concentrato".