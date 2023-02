Arteta e De Bruyne, spinte e scintille in Arsenal-City: cosa è successo

LONDRA - Il Manchester City ha riaperto la Premier League e Arteta va a caccia ancora della sua prima vittoria contro Guardiola in campionato. Come un tabù, Pep vince anche l'ultimo scontro diretto tra i due, rimettendosi lì, in vetta, con gli stessi punti dei Gunners (51, ma l'Arsenal ha una partita in meno) dopo averne recuperati ben otto. In casa dei rossi di Londra finisce 3-1 per i Citizens , con il ritorno al gol di Haaland e qualche scintilla di troppo.

Arteta e De Bruyne vengono alle mani

Al 51' il City preme per andare oltre l'1-1, l'Arsenal invece prova a respingere gli attacchi e a colpire nel momento migliore. Si respira tensione in campo, il livello di agonismo e adrenalina è alto, tanto che su una palla che scivola in rimessa laterale in favore del Manchester si accende un diverbio tra Arteta e De Bruyne: il primo, da ex centrocampista quale era, sposta con un tocchetto il pallone rallentando la ripresa in gioco del secondo, che reagisce spingendo via il tecnico dell'Arsenal. Poi il belga punta un dito in faccia all'allenatore, che dà un'altra spintarella. Alla fine si riprende a giocare.